Vernieuwde Aldi opent zaterdag 17 mei 2018

Het Aldi-warenhuis aan de Zoerselse Handelslei wordt momenteel volledig vernieuwd. Nu zaterdag opent de 'new look' winkel zijn deuren. De ombouw van de supermarkt kadert in een globale restyling binnen de Aldi groep. Er zal volgens Aldi ook meer nadruk komen te liggen op verse producten. (KDC)