Verkeerskussens in Liefkenshoek 14 mei 2018

02u32 0

Het gemeentebestuur van Zoersel heeft verkeersremmers aangebracht in de straat Liefkenshoek. Deze straat in deeldorp Halle kreeg hoe langer hoe meer af te rekenen met snelheidsduivels. Uit metingen die gebeurden op vraag van de buurtbewoners bleek dat veertig procent van de automobilisten er te snel reed. Op drie plaatsen in de straat werden nu zogenaamde verkeerskussens geplaatst. Het gaat om een tijdelijke opstelling. (KDC)