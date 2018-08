Verhuisde sportwinkel trakteert 23 augustus 2018

De bekende Zoerselse sportwinkel De Backer Sport heeft een nieuwe stek én een nieuwe naam. Om dat in de verf te zetten houdt men dit weekend opendeurdagen.





"Eind juli verliet ik mijn vroegere winkelruimte in de Handelslei voor een dubbel zo grote nieuwbouw in de Achterstraat", vertelt zaakvoerder Bart De Backer. "Sindsdien heet de winkel Sport Palace. Dit naar analogie met Sneaker Palace, de schoenwinkel van mijn partner. Die zit voortaan trouwens onder het zelfde dak.





Een nieuwigheid in Sport Palace is dat we sinds kort ook kledij en materiaal voor hockey verkopen, al blijven we natuurlijk evenzeer inzetten op sporten als voetbal, volleybal en lopen."





Zaterdag en zondag trakteren Sport Palace en Sneaker Palace hun klanten op een drankje. (KDC)