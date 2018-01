Verhuis designbedrijf naar Hallehof vertraagd 02u25 0

De verhuis van designbedrijf Creativity naar kasteel Hallehof in Halle-Zoersel heeft een beetje vertraging opgelopen. De zaakvoerders hadden oorspronkelijk gehoopt begin dit jaar te kunnen openen in het gebouw dat vroeger nog dienst deed als gemeentehuis, maar die opening is nu ten vroegste eind februari, begin maart gepland. "We hebben het heel druk gehad en het leveren aan onze klanten gaat voor op de verbouwingen", legt Vesela Subotic van Creativity Design uit. De toonzaal van Creativity is nu nog gevestigd in Oud-Turnhout. Vesela Subotic en haar gezin gaan trouwens in de bovenverdiepingen van Hallehof wonen. Het park rond het kasteel blijft sowieso vrij toegankelijk voor iedereen en één keer per jaar zal het kasteel zijn deuren open zetten voor het grote publiek. Dat is overeen gekomen in de erfpachtovereenkomst met de gemeente. (KDC)