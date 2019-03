Verdachten dodelijke homejacking vragen bijkomend onderzoek Patrick Lefelon/Belga

26 maart 2019

18u20 0 Zoersel De raadkamer in Antwerpen heeft zich dinsdag nog niet kunnen buigen over de verwijzing van een gewelddadige homejacking, die het leven kostte aan zakenman Jerry Coeman (60) uit Zoersel. Het parket wil twaalf verdachten voor de rechtbank brengen, maar doordat er bijkomend onderzoek gevraagd wordt, moest de zaak voor onbepaalde tijd worden uitgesteld.

Jerry Coeman werd in de nacht van 3 op 4 mei 2017 overvallen in zijn woning. Het slachtoffer werd geslagen en vastgebonden. De daders overplakten ook zijn neus en mond met tape, waardoor hij stikte in zijn braaksel. De overvallers sloegen met contant geld en een aantal juwelen op de vlucht.

Er werden in totaal twaalf verdachten geïdentificeerd, allemaal Oost-Europeanen. Het parket vraagt voor hen de verwijzing naar de correctionele rechtbank. Uit het onderzoek is immers niet gebleken dat zij de intentie hadden om Coeman te doden, waardoor het dossier geen voer is voor het assisenhof.

Eén van de verdachten vroeg dinsdagmorgen bijkomend onderzoek. Dat is ook het geval voor één familielid dat de homejackers liever voor het assisenhof wil terecht zien staan.

De raadkamer heeft zijn beslissing tijdelijk uitgesteld.