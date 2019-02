Veerle (42) ijvert voor terugbetaling van ‘Mammaprint’: “Ik wil niet onnodig lijden aan chemo” Alleenstaande mama van 4 wil dat de overheid in actie schiet Ewelina Verhulst

20 februari 2019

17u00 0 Zoersel Veerle Van den Wyngaert (42) uit Zoersel kreeg op 15 januari 2019 te horen dat ze borstkanker had. Begin februari werd haar rechterborst geamputeerd. Om zeker te zijn dat ze niet hervalt en niet onnodig moet lijden onder de chemo, is er een ‘Mammaprint’. ​Alleen kost die test 3.000 euro. Met haar verhaal hoopt Veerle dat de overheid tegemoet wil komen en dat de test wordt terugbetaald.

Noodlot sloeg toe

Veerle was achttien jaar lang leerkracht op basisschool Wonderwijzer in Schilde. Nu werkt ze voor provincie Antwerpen in het Talentencentrum van Oostmalle. Naast haar werk is ze actief op de scouts Sint-Maarten in Zoersel en organiseert ze elk jaar in samenwerking met Wereldraad Zoersel een barbecue om het Afrikaanse stadje Benin te steunen. Een bezige bij en zoveel goeds dat ze doet in het leven, maar het noodlot sloeg ​onverbiddelijk toe. “De aarde zakte onder mijn voeten weg toen ik hoorde dat ik borstkanker had. Het vertellen aan mijn kinderen was niet zo evident. Borstkanker zit jammer genoeg in onze familie.” Op 17 januari kreeg Veerle te horen dat ze een kwaadaardig gezwel had in haar rechterborst. Twee weken geleden onderging ze een borstamputatie in de borstkliniek van AZ Klina. De operatie verliep vlot, maar artsen waarschuwden haar wel dat ze in een grijze zone zit. “Mogelijk wacht me nog een nieuwe chemokuur. De kans is bijna 50 procent. Ik wil genezen, maar niet onnodig lijden door die chemo. De arts stelde mij dan een andere mogelijkheid voor: ‘Mammaprint’, een test dat uitsluitsel kon geven.” Die test geeft aan hoe hoog of hoe klein het risico is op herval en of je dan uiteindelijk toch een chemokuur moet volgen of niet. Het grote nadeel was dat het 3.000 euro kost en niet terugbetaald wordt door de Belgische overheid terwijl dat dat in Nederland zelfs al tien jaar kan.

Besparen van overheid en chemo-leed

Veerle is bij alle mogelijke instanties gaan aankloppen maar het mocht niet baten. “Voor elke patiënt die chemo kiest, betaalt de overheid 30.000 euro. Ik snap dus niet dat die test van 3.000 euro niet wordt terugbetaald. Het zou de overheid veel geld besparen en de patiënten veel chemo-leed.” Vorige vrijdag heeft Veerle dan toch een keuze moeten maken: betaalt ze 3.000 euro of volgt ze misschien onnodig een chemokuur? “Ik heb dan uiteindelijk toch gekozen om te betalen want evengoed moet ik niet lijden aan die chemo.” Binnen tien weken weet ze of ze een laag of een hoog risico heeft op herval. Als ze een hoog risico heeft, start er een chemokuur en anders is het niet noodzakelijk. “Eigenlijk zou ik nu moeten herstellen van de operatie, maar ik moest aan die alarmbel trekken. Als de overheid niet in gang schiet, dan blijft dit aanmodderen. Minister Van Volksgezondheid Maggie De Block beloofde het eigenlijk al heel lang en ik ben ontzettend blij dat ik vandaag het nieuws heb gekregen dat de minister twee miljoen euro heeft vrijgemaakt en dat het nu niet meer in handen ligt van de minister, maar in het RIZIV, Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.”

Financiële steun gevraagd

Ook al lijkt er een schot in de zaak te komen, 3.000 euro blijft veel geld voor een alleenstaande mama met vier kinderen. Daarom start Veerle een crowdfundingcampagne en een spaghettiavond op om haar te steunen. “Moest ik na 10 weken toch het nieuws krijgen dat ik een chemokuur moet volgen, komen er nog meer kosten bij kijken. Ik val terug op een ziekte-uitkering en er zijn nog een aantal zaken die niet terugbetaald worden zoals een pruik.” De rest van de opbrengsten schenkt ze aan onderzoeken die écht belangrijk zijn voor artsen, maar ook voor patiënten.

Op zaterdag 16 maart 2019 organiseert Veerle Van den Wyngaert een spaghettiavond in Wilrijk. Voor meer informatie en inschrijvingen: inschrijvenbebrave@gmail.com. Als je ze op een andere manier financieel wil steunen, kan dat op deze website. Ook startte ze een petitie. Hoe meer handtekeningen, hoe beter.