VB struikelt over sjerp Schryvers

22 maart 2018

De Vlaams Belangafdeling van Zoersel vindt het niet kunnen dat Zoersels OCMW-voorzitter Katrien Schryvers (CD&V) onlangs in het openbaar verscheen met een burgemeesterssjerp om de schouder. VB-raadslid Jos Van Dongen noemde dat tijdens de jongste gemeenteraadszitting "onwettig" en "respectloos ten opzichte van burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA)". Schryvers - die tussen 1995 en 2012 overigens burgemeester was - droeg de sjerp toen ze onlangs in het kader van vrouwendag actie voerde voor meer vrouwelijke mandaten in de gemeentepolitiek. Volgens Schryvers maakt het Vlaams Belang van een mug een olifant. "Het was ten eerste niet in Zoersel (maar tijdens de wekelijkse markt in Brecht, red.) en ten tweede was het duidelijk een ludieke actie", repliceerde Schryvers. "Als het jullie kan helpen: eens goed lachen is gezond." (KDC)





