Vandalen steken fietsen in brand Politie Voorkempen doet oproep tot getuigen Toon Verheijen

18 november 2018

20u27 0 Zoersel De Politie Voorkempen doet een oproep naar getuigen van een bizarre brandstichting zondagnamiddag in het centrum van Zoersel. In een fietsenstalling aan de Handelselei werden negen fietsen op elkaar gestapeld en in brand gestoken.

De brandweer en politie werden omstreeks 16.15 uur verwittigd door een toevallige passant. Hij had gezien dat de fietsenstalling tegenover apotheek Sollie aan de Handelslei enkele fietsen op elkaar lagen gestapeld en in brand waren gestoken. “De daders hadden inderdaad negen fietsen op elkaar gelegd en de stapel in brand gestoken door de fietstassen in brand te steken”, vertelt Evelyn Tiebos van de politiezone Voorkempen. “Bizarre feiten, maar meer weten we ook nog niet. Daarom doen we een oproep naar getuigen.”

De politie plaatste ook enkele afbeeldingen online van de beschadigde fietsen. Wie schade heeft opgelopen aan zijn fiets, wordt verzocht dat te komen melden. Getuigen van de feiten zijn ook welkom.