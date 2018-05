Tweede Pierenstoet is groot succes 14 mei 2018

De tweede Halse Pierenstoet groeide zaterdag uit tot een groot succes. "Ten opzichte van de eerste editie deden er nu meer plaatselijke verenigingen mee en het weer was natuurlijk ook schitterend", zegt medeorganisator Ivo Van den Bulck.





De Pierenstoet is gebaseerd op een oude legende. Volgens de overlevering was de bodem in Halle vroeger zo schraal dat er zelfs geen pieren (dialect voor regenwormen) in de grond zaten. Toen er dan toch eens een pier werd bovengehaald dachten de Hallenaren dat het om een gevaarlijk beest ging. Het leverde hen de bijnaam Halse Pieren op."Toen ik jong was, werd er bij speciale plechtigheden in het dorp steevast een stoffen pier rondgedragen", vertelt Ivo Van den Bulck. "Mettertijd verdween die traditie, tot enkele echte Hallenaren ze twee jaar geleden van onder het stof haalden. Bedoeling is nu om elke twee jaar een Pierenstoet te organiseren."





De tweede editie van de stoet - die zaterdag door de Halse straten trok - werd druk bijgewoond. "Er was meer volk dan twee jaar terug", gaat Ivo Van den Bulck verder. "Enerzijds had dat te maken met het prachtige zomerweer. Van de andere kant konden we nu meer verenigingen warm maken voor ons evenement. Veel verenigingen hadden ook een praalwagen en dat maakte dat we best een lange stoet hadden. In zaal Elite werd afgesloten met het zingen van het Pierenlied." (KDC)