Twee inbraken 30 januari 2018

02u40 0

Dieven hebben afgelopen weekend ingebroken in een woning aan de Sporkenlaan. De daders merkten de inbraak zaterdagmorgen vast en merkten schade op aan de achterdeur. Daarna zagen ze dat er ook een ruitje was ingegooid. De daders zijn wel niet binnengeraakt.





Ook aan de Risschotlei werd er ingebroken in een woning. Die inbraak werd een van de voorbije dagen gepleegd. De daders forceerden een raam en doorzochten heel de woning. Vermoedelijk gaat het om dezelfde daders. (VTT)