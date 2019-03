Twee inbraken in dezelfde buurt Toon Verheijen

01 maart 2019

Dieven hebben donderdag ingebroken in een woning aan de Melkweg in Zoersel. De inbrekers forceerden aan de zijkant een raam en doorzochten de hele woning. Ze gingen er met enkele spullen aan de haal. Ook aan de Medelaar werd er ingebroken. Via een tafel waren de daders daar op een plat dak geraakt om zo via een raam op de eerste verdieping binnen te geraken. De daders maakten ook daar enkele spullen buit. Mogelijk gaat het om dezelfde daders.