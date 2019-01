Twee inbraakpogingen Toon Verheijen

11 januari 2019

Dieven hebben donderdagnacht proberen in te breken in een woning in de Boterbloemlaan. De bewoonster merkte dat de buitensensor en de schrikverlichting stukgeslagen waren, maar de daders geraakten niet binnen. In de Violetlaan hebben onbekenden geprobeerd om in een tuinhuis in te breken in de periode tussen 20 december 2018 en 10 januari . Er werd niets gestolen.