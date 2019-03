Tuinhuis in Beukenlaan vat vuur Jan Aelberts

28 maart 2019

18u11 0 Zoersel In de Beukenlaan in Zoersel heeft in de late namiddag een tuinhuis vuur gevat.

De brandweer was gelukkig snel ter plaatse, en kon het aanpalend huis redden. Wel veroorzaakte de brand heel wat rook. Die was in heel de buurt te zien. Waardoor de brand ontstaan is, is niet duidelijk.