Trajectcontrole geactiveerd 29 augustus 2018

02u28 0

De trajectcontrole op een deel van de Sint-Antoniusbaan en Voorne in Zoersel is sinds kort effectief in werking gesteld. "Er stonden al enige tijd camera's, maar er moesten nog enkele technische procedures worden doorlopen vooraleer die ook konden worden ingeschakeld", zegt burgemeester Liesbeth Verstreken uit. "Inmiddels zijn we zo ver dat we snelheidsovertredingen kunnen registreren. Al hopen we dat de weggebruikers hun rijgedrag aanpassen en dat de politie niet te veel boetes moet uitschrijven." (KDC)