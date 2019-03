Toneelkring zoekt mannen tussen 30 en 45 jaar Ewelina Verhulst

22 maart 2019

14u33 0 Zoersel De Halse toneelkring ‘Willen Is Kunnen’ (WIK) is op zoek naar mensen die graag eens een stukje toneel willen spelen. In het team is er vooral een tekort aan mannen tussen de 30 en 45 jaar. “Het is enorm jammer dat vooral vrouwen zich aangesproken voelen om in een toneelkring te spelen. Mannen, jullie zijn ook welkom!”, zegt Gui Dumon van WIK.

In het toenmalig café ‘De Ronckaert’ kregen enkele vrienden het idee om toneelstukjes te spelen. Ze oefenden in een achterzaaltje en brachten hun vertoningen in de zaal ‘De Waranda' in Halle. Zo kreeg de toneelkring stilaan een naam: ‘Willen Is Kunnen’.

Dit jaar bestaat WIK al 72 jaar en blijf het een succes. Alhoewel de organisatie merkt dat het voor de mensen tussen 30 en 45 jaar toch niet echt populair is. “Vroeger voerden we eens een campagne waar toen twee dames op zijn afgekomen en nu ook meespelen, maar de heren blijven jammer genoeg weg", zegt Gui Dumon van WIK.

De Halse toneelkring heeft niet alleen een volwassenenafdeling, ook jongeren krijgen de kans om hun acteertalenten te laten zien in ‘ZieZo’. Dumon vindt het vooral jammer dat ze niet doorgroeien naar de toneelkring voor volwassenen. “Wanneer ze 18 worden, gaan ze verder studeren of beginnen te werken en dan hebben zij geen tijd meer om toneel te spelen. We steken daar enorm veel tijd en geld in, maar dat heeft uiteindelijk niet veel zin. We geraken ze toch kwijt.”

Ondertussen blijft WIK gaan met hun lopende productie ‘Gene Man in Ons Kot’. De toneelkring speelt nog op vrijdag 22 en 29 maart, zaterdag 23 en 30 maart en zondag 31 maart. Ook spelen ze op woensdag 27 maart. Meer info en reservaties kan via de website van WIK-ZieZo.