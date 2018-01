Toneelkring palmt 'Villa Markey' in GEMEENTE EN WIK INVESTEREN FORS IN LEEGSTAAND PAND KRISTOF DE CNODDER

02u59 0 Laenen Co-voorzitters Gui Dumon en Jef Govers in de oefenruimte voor de jeugd. Zoersel 'Villa Markey' in Halle krijgt na bijna vijf jaar leegstand een nieuwe functie. Toneelkring WIK is, samen met jeugdafdeling ZieZo, het bekende gebouw aan het inrichten als repetitieruimte. WIK sloot daarvoor een overeenkomst af met de gemeente Zoersel, die eigenaar is van het pand. Tegen eind mei hoopt de vereniging te kunnen verhuizen.

Toen actrice Yolande Markey in maart 2013 op 82-jarige leeftijd is gestorven, liet ze haar villa in de Halse straat Vogelzang na aan de gemeente Zoersel. Markey stipuleerde in haar testament dat haar woonst een culturele invulling moest krijgen. Vijf jaar lang heeft de gemeente geen geschikte bestemming gevonden, maar daar kwam inmiddels verandering in.





"De afgelopen tijd schreven we alle onze culturele verenigingen aan en uiteindelijk toonde toneelkring WIK interesse. De toneelkring moet op termijn de huidige repetitieruimte verlaten", vertelt Zoersels cultuurschepen Katrien Schryvers (CD&V). "Met WIK heeft de gemeente een erfpachtovereenkomst voor 25 jaar uitgewerkt. Op die manier krijgen de mensen van WIK rechtszekerheid. Nu kan WIK tijd en energie steken in de noodzakelijke verbouwing van Villa Markey."





Laenen De repetitieruimte voor de volwassenen lijkt nog erg op een bouwwerf.

Handige leden

De gemeente Zoersel neemt alle 'buitenwerken' aan de villa voor haar rekening en pompt bovendien een 30.000 euro in de renovatie van de binnenkant. De rest betaalt WIK zelf. "Je moet rekenen dat wij toch ook nog eens minstens 30.000 euro investeren", vertellen co-voorzitters Gui Dumon en Jef Govers van de toneelkring. "Gelukkig tellen we een paar 'handige Harry's' onder onze 65 leden en kunnen we veel zelf doen. Daarmee sparen we een hoop geld uit."





Eind mei

Sinds eind vorige zomer zijn de vrijwilligers van WIK al bezig met de verbouwingen aan hun nieuwe stek. Tegen het einde van de maand mei zou alles klaar moeten zijn. "Het is niet evident om van een woning een geschikt repetitielokaal te maken", vertellen zij. "Zo hebben we verschillende binnenmuren uitgebroken om grotere ruimtes te creëren. Ook de verwarming en het sanitair worden helemaal vernieuwd. Verder was er veel vochtinsijpeling. Op bepaalde plaatsen stond er zelfs schuim (schimmel, red.) op de muren. We hebben al een berg werk verzet en we moeten nog veel doen."





Beter

"Eens alles klaar is, gaan we wel veel beter gehuisvest zijn dan op onze vroegere locatie", blikken de twee voorzitters vooruit. "WIK kan dan beneden beschikken over een grote oefenruimte en ZieZo boven. Verder is hier plaats genoeg om decorstukken en kledij op te bergen en om te vergaderen. We zijn blij met deze kans."





De opvoeringen van WIK's toneelstukken blijven plaatsvinden in het iets verderop gelegen parochiecentrum Sint-Maarten. In de verdere toekomst plant de gemeente Zoersel de bouw van een nieuwe polyvalente zaal in Halle, maar dat project moet nog verder worden uitgewerkt.