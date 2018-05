Tien zorgwoningen verrijzen achter De Buurt 11 mei 2018

Het OCMW van Zoersel en sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen gaan tien zorgwoningen en een ontmoetingsruimte bouwen achter woonzorgcentrum De Buurt in de Smissestraat. "Het unieke is dat de zorgwoningen open staan voor verschillende doelgroepen: mensen met een beperking, mensen met psychische problemen of bejaarden", zegt Zoersels OCMW-voorzitter Katrien Schryvers (CD&V). "De ontmoetingsruimte is overigens niet alleen bestemd voor zorgbehoevenden, maar ook voor anderen. Op die manier willen we iedereen in de buurt dichter bij mekaar brengen." Als alles normaal verloopt, wordt dit najaar de eerste steen gelegd. Tegen het einde van 2019 zou het project dan ongeveer afgewerkt moeten zijn. De kosten voor de bouw van de tien zorgwoningen - zo'n 1,2 miljoen euro - worden gedragen door De Voorkempen. De huisvestingsmaatschappij zal de woonsten later verhuren. Het Zoersels OCMW betaalt de ontmoetingsruimte. Men zal daarvoor het geld gebruiken dat men van De Voorkempen ontvangt voor het te bebouwen perceel. Op 17 mei (om 19 uur) is er in De Buurt een infovergadering voor de omwonenden. (KDC)