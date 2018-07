Theorie én praktijk binnen handbereik VERPLEEGKUNDE STUDEREN KAN NU OOK IN BEJAARDENTEHUIS ZNA JOOSTENS KRISTOF DE CNODDER

17 juli 2018

02u45 0 Zoersel Vanaf 1 september zullen verplegers in spe kunnen studeren in het Zoerselse bejaardentehuis ZNA Joostens. Onderwijsinstelling HIVSET en Joostens slaan daarvoor de handen in elkaar. "Op deze manier kan er erg praktijkgericht worden geleerd."

Het Hoger Instituut voor Verpleegkunde Sint-Elisabeth Turnhout (HIVSET) opent na de zomervakantie een campus Verpleegkunde in Zoersel. De eerste twee jaren vinden alle lessen (praktijk én theorie) plaats in ZNA Joostens. In het derde jaar en laatste jaar van deze A2-opleiding verhuizen de studenten wel nog naar de hoofdschool in Turnhout, maar de hoofdmoot van de vijf opleidingsmodules wordt dus in Zoersel gedoceerd.





Praktische redenen

"Waarom we het op deze manier aanpakken? Ten eerste vinden we het een pluspunt dat studenten Verpleegkunde de theorie van in het begin kunnen toetsen aan de praktijk", zegt Geert Froyen van HIVSET. "Verder zijn er praktische redenen. We merken dat onze cursus veel mensen aantrekt die op latere leeftijd een andere carrière willen uitbouwen. Vaak hebben die personen al kinderen en een druk leven. In die zin is het voor velen niet evident om zich vanuit Zoersel of omstreken elke dag naar Turnhout te verplaatsen. Door een andere cursuslocatie aan te bieden, spelen we in op dat soort moeilijkheden. Eerder zetten we al met goed gevolg soortgelijke samenwerkingen op met zorginstellingen in Herentals, Mol, Lille en Hoogstraten."





"Het is een win-winsituatie", pikt Marc Vanheertum van ZNA Joostens in. "Wij bieden twee lesruimtes - omgebouwde vergaderlokalen - en de nodige praktische ondersteuning aan, maar krijgen er hopelijk ook iets voor in de plaats. De studenten leren ons kennen en dat vergroot de kans dat ze ooit bij ons willen komen werken. Verpleegkundige is een knelpuntberoep, dus we kunnen altijd goede medewerkers gebruiken." Het is trouwens niet omdat men bij Joostens in Zoersel vooral bezig is met geriatrie dat men daar enkel verpleegkundigen specifiek voor die deelsector zal opleiden. "Met het diploma dat je hier behaalt, kan je overal terecht. Bijvoorbeeld ook op de afdeling Intensieve Zorgen van een algemeen ziekenhuis", benadrukken de initiatiefnemers. Intussen liepen er al enkele inschrijvingen binnen, maar er is nog ruimte voor een paar extra verpleegsters of verplegers in spe. "We mikken op een vijftiental studenten. Veel meer moet dat niet zijn, want het moet praktisch haalbaar blijven. Een stuk of vijf docenten zal zich om hen bekommeren. Die persoonlijke benadering is een bijkomend pluspunt", besluit Geert Froyen van HIVSET. Wie meer informatie wenst kan terecht op www.hivset.be