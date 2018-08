Sus en Klus, inbrekers met een plan TWINTIGERS VERVOLGD VOOR 17 INBRAKEN IN KANTINES EN JEUGDLOKALEN PATRICK LEFELON

08 augustus 2018

02u50 0 Zoersel Twee jongemannen, allebei 21 jaar, hebben de rechter beloofd dat zij hun leven gaan beteren. Dylan F. uit Merksem en Damon V.H. uit Turnhout staan terecht voor 17 inbraken in kantines en jeugdlokalen. Zij riskeren 40 maanden celstraf. Op hun strafblad staan al veroordelingen voor drugshandel, inbraken en zelfs voor een gewapende overval.

In zijn gladgestreken witte hemd presenteerde Dylan F. zich gisteren aan de rechters. Zijn vaste maat Damon V.H. was casual gekleed. De kleding illustreerde de taakverdeling: Dylan F. was de denker, de man die de doelwitten uitkoos, Damon was de doener, de man die zich door gaten en spleten wrong om in te breken. De politie gaf het inbrekersduo de vrolijke naam 'Sus en Klus' mee.





Voor de openbare aanklager viel er, behalve met de naam, weinig te lachen. Tientallen verenigingen werden het slachtoffer van hun inbraken. Hondenclub De Ware Vrienden, de voetbalveteranen van Rosselaar, de KLJ van Zoersel, voetbalclub Weelde SK, mountainbikeclub ATB-Kempen, vzw Bosuil, KLJ Halle-Zoersel, KWV Kattegat in Wuustwezel, de voetbalclub van Wuustwezel, de bouwende chirovrienden van Wuustwezel....





"De twee mannen planden hun inbraken tot in de puntjes", zei de aanklager. "Daarom worden zij ook vervolgd voor bendevorming. Zij noemden zichzelf trouwens 'de bende van Karma'. Via Google Maps stippelden zij een rit uit en keken welke lokalen op hun weg lagen. Voor vertrek zetten zij hun gsm op vliegtuigstand. Dan konden de speurders achteraf niet zien waar zij hadden uitgehangen. De doelwitten waren altijd kantines of jeugdlokalen. Dat vonden zij 'minder erg' dan in te breken bij individuele mensen. Dylan F. was de man die de toegang forceerde meestal met een koevoet, Damon V.H. kroop dan naar binnen en roofde alles wat zij konden gebruiken. De mannen zochten vooral geld, want zij hadden een toekomstplan. Dylan F. verklaarde aan de speurders dat hij een startkapitaal wilde vergaren om zich in de drugshandel te storten."





Voor beide verdachten vorderde de procureur een gevangenisstraf van 40 maanden.





Flink strafblad

Advocate Romy Geysen probeerde voor Dylan F. nog maar eens de kastanjes uit het vuur te halen. De jongeman heeft sinds zijn jeugd een flink strafblad opgebouwd met veroordelingen voor drugshandel, diefstal met geweld, gewapende overval en inbraken.





"Dylan F. heeft zijn moeder op 4 jarige leeftijd verloren. Zijn vader weigert hem te erkennen. Zo groeide hij op zonder sociaal vangnet en trachtte op straat te overleven. Die inbraken in kantines pleegde hij soms echt voor een pak chips en een fles limonade. Sinds zijn laatste veroordeling is hij 180 graden gedraaid. Hij heeft werk en komt alle afspraken met de justitie-assistent na. Dat is zijn houvast geworden. Als u hem nu opnieuw een straf van meer dan 3 jaar geeft, moet hij terug naar de gevangenis. Dan zijn we terug bij af."





Het verhaal van Damon V.H. is gelijklopend. Hij belandde in een instelling na de dood van zijn vader. Eénmaal daarbuiten vond hij in Dylan F. een 'partner in crime' en kwam hij in een spiraal van pessimisme terecht. "Sinds een half jaar heeft Damon V.H. een relatie. Eindelijk is er iemand waarop hij kan steunen om zijn leven een positieve wending te geven", vond zijn advocate.





De rechtbank doet uitspraak op 14 augustus.