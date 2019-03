Studenten uit India vliegen naar België om stage te lopen als verpleegkundige Ewelina Verhulst

14 maart 2019

Een primeur in ons land. Indische studenten verlaten hun thuisland om in Vlaanderen stage te lopen bij onderwijsorganisatie HIVSET in Turnhout en in het AZ Joostens in Zoersel. Vorige week startten 17 Indische verpleegkundigen een intensief traject van 6 maanden. “Het doel is om via een intensieve samenwerking het huidige tekort van zorgverleners een beetje op te vangen”, zegt directeur Daniël Leeten.

De Indische studenten zijn afkomstig uit Kerala, een deelstaat in het uiterste zuidwesten van India. Zij kregen vanuit hun opleiding in India al lessen Nederlands. Volgens Leeten is een verdiepend taalprogramma wel nog een must. “Ze beschikken over een minimum Nederlands taalniveau, maar om over alle basiscompetenties van een verpleegkundige te beschikken is zo’n programma nog echt wel nodig.”

In het traject krijgen de studenten lessen, stages en maatschappelijk werk en worden begeleid door een professioneel team van vijf personen: twee verpleegkundigen, een stagementor, pedagoog en een psycholoog. De Indiërs krijgen een programma op basis van hun behaalde curriculum in hun thuisland. “Hieruit bleek dat vooral de geriatrische en psychiatrische verpleegkundige inhouden aan bod zullen komen. Daarnaast kunnen ze hun technische vaardigheden in de verpleegkunde afstemmen op het materiaal dat in de Belgische zorgorganisaties wordt gebruikt”, zegt Daniël Leeten.

HIVSET staat al een paar jaren in contact met ZNA Joostens in Sint-Antonius bij Zoersel, waar de theoretische contacturen plaatsvinden. De Indische studenten verblijven momenteel in woningen die grenzen aan het WZC Huize Walden in Malle die ook mee aan het project werkt. Nadat ze zullen afstuderen in juni van dit jaar, kunnen ze zelfs als verpleegkundigen aan de slag in de regio, maar dan moeten ze wel hun visum voor minimum drie jaar verlengen.