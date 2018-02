Straten krijgen nieuw asfalt 24 februari 2018

02u27 0

Vanaf 5 maart staan er in Zoersel asfalteringswerken gepland in verschillende straten. "De Hallebaan, Antwerpse Dreef, het Risschotplein, de Kerkstraat en een gedeelte van de Velsterheide krijgen binnenkort een nieuwe toplaag", vertelt schepen van Openbare Werken Luc Kennis (CD&V). In de Eikenlaan en de Sint-Antoniusbaan worden de overgangen van beton naar asfalt aangepast. (KDC)