Straten in wijk Sint-Martinus kaal door rioleringswerken: “Mijn kindjes waren zelfs aan het wenen toen ze zagen hoeveel bomen er al op de grond liggen” Zoersel scoort het slechtst in de provincie met rioleringsgraad van 54,56 procent Ewelina Verhulst

28 maart 2019

12u56 0 Zoersel Door de rioleringswerken zijn de straten in de wijk Sint-Martinus zo goed als kaal. Schepen van Ruimtelijke Ordening én inwoner van Ketelheide Marc De Cordt (Groen) besliste samen met het schepencollege om de historische achterstand van de rioleringsgraad in Zoersel aan te pakken door grachten te maken. “Jammer genoeg kan het met zo’n werken niet anders dan dat er bomen moeten worden omgehakt. Ook al is mijn straat daar de dupe van.”

Het dossier over de rioleringswerken in gans Zoersel sleept ondertussen al meer dan tien jaar aan, maar in januari van dit jaar is er dan toch beslist om de historische achterstand van de rioleringsgraad weg te werken. Zoersel scoort het slechtst in provincie Antwerpen met amper 54,56 procent. Op dit moment is de beste leerling Mortsel met 99,46 procent. Dat blijkt uit recente cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij.

In de straten wordt er misnoegd gereageerd over de plannen. Toch stonden de inwoners van de wijk Sint-Martinus niet aan te schuiven om hun bezwaarschriften in te dienen, volgens De Cordt. “Bij het laatste openbaar onderzoek waren er amper bezwaarschriften ingediend. De inwoners zagen in dat het geen zin had om er tegen in te gaan. De rioleringsgraad moet beter in Zoersel, ook al moeten er dan bomen verdwijnen.”

Stien S. is mama van vier kinderen, woont in de doodlopende straat D’Eike en leeft erg milieubewust. Zij vindt het dan ook erg jammer dat er zoveel bomen sneuvelen om grachten te maken. “Ik woon in een groene gemeente en ik vind dat er toch wel veel groen aan het verdwijnen is. Zoveel bomen die worden omgehakt... Da’s eigenlijk een heel mooi stuk natuur dat weg is hé?” Stien probeert haar kinderen milieubewust op te voeden en merkt dat haar kinderen emotioneel reageren op heel het gebeuren. “Mijn kindjes waren zelfs aan het wenen toen ze zagen hoeveel bomen er al op de grond liggen. Ze trekken zich dat enorm aan. Ze spelen ontzettend graag in de natuur, maar dat zal nu niet meer gaan zoals voordien. Al een geluk blijft er nog wel een oude kastanjeboom staan. Kastanjes rapen, zullen ze ook wel plezant vinden zeker?”

Niet alleen voor de inwoners doet het zeer, ook voor Marc De Cordt ligt het gevoelig. “Als bewoner van de Ketelheide vind ik het ook jammer dat er bomen verdwijnen, maar als schepen heb ik er echt wel op toegezien dat er geen enkele teveel ging sneuvelen. Jammer genoeg kan het met zo’n werken niet anders dan dat er bomen moeten worden omgehakt. Ook al is mijn straat daar de dupe van.”

Voor Stien is deze actie van de gemeente op het verkeerde moment gekomen. “Er wordt heel veel geprotesteerd voor een beter klimaat en dan hakken ze die bomen om. Het is belangrijk om samen iets aan de natuur te veranderen en niet tegen.”

Marc De Cordt wil graag een oproep doen aan alle inwoners van Zoersel. “Het enige dat we nog kunnen doen is zélf terug bomen aanplanten in onze voortuin.”