Stoelendansen voor het goede doel Ben Conaerts

25 november 2018

18u32 0 Zoersel Een van de meer ludieke Music for Life-acties vond zondag plaats op sportveld Den Bremberg in Halle-Zoersel. Driehonderd mensen namen deel aan de ‘Stoelendans for Life’.

Stoelendansen om het goede doel te steunen: het is niet alleen origineel, het slaat ook aan. Driehonderd mensen kwamen op sportveld Den Bremberg deelnemen aan de tweede editie van de ‘Stoelendans for Life’. Het opzet is eenvoudig: eens de muziek stopt, moet je zo snel mogelijk op een vrije stoel gaan zitten. Eerst bekampten de deelnemers elkaar in twee voorrondes met telkens 150 stoelen, daarna volgde een finale met vijftig stoelen. Ondertussen werden de dansers aangemoedigd door duizend supporters en opgezweept door de platen van dj Teun. De opbrengst gaat naar Natuurpunt en de Zoerselse zorginstelling Monnikenheide.