Standhouders van cadeau- en kerstmarkt schenken 5.000 euro aan projecten in Senegal Ewelina Verhulst

26 maart 2019

11u26 0 Zoersel 5.000 euro. Dat is het laat kerstcadeau van de standhouders van de Zoerselse cadeau- en kerstmarkt 2018. Zij schenken dat bedrag aan projecten in Senegal. De cheques werden plechtig overhandigd door burgemeester Liesbeth Verstreken.

Elk jaar opnieuw staan de standhouders maar liefst 20 procent van hun opbrengst af aan het goede doel. Dit jaar schenken ze 5.000 euro aan drie projecten in Senegal. Zoerselaars Marit Goosens en Kris Horemans stelde aan de Zoerselse wereldraad voor om twee projecten in Senegal te steunen omdat ze begin 2018 een Senegalese vrouw leerden kennen die projecten heeft lopen in haar eigen land. Het was dan voor hen dan ook vanzelfsprekend dat Marit en Kris haar wilden helpen. “Bineta Fatim Dieng richtte een weeshuis op voor kinderen en opende daarnaast ook nog een school waar kinderen met autisme les kunnen volgen. Ze betaalt alles uit eigen zak, dus financiële steun is altijd welkom", zegt Marit. De Senegalese vrouw heeft ook extra middelen en hulp nodig om een groot stuk landbouwgrond terug functioneel te laten maken. Bineta Fatim Dieng krijgt een cheque van 2.500 euro voor het weeshuis, school en landbouw.

Het derde project is voor de materniteit in het dorpje Diembéreng. Saly Djiba en Gaby Van Dyck uit Zoersel hebben dit voorgesteld aan de wereldraad omdat Saly’s mama daar geboren is. Het gebouw, douches, toiletten en materialen moeten dringend vervangen worden. Ook hier komt wat extra steun dus goed van pas. Saly en Gaby krijgen een cheque van eveneens 2.500 euro voor de materniteit.