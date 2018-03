Standhouders kerstmarkt delen opbrengst met goede doelen 24 maart 2018

Drie organisaties die zich bezig houden met geestelijke gezondheidszorg kregen onlangs in Zoersel nog een laat kerstcadeau. De standhouders van de Zoerselse kerstmarkt schonken immers drie cheques ter waarde van 2.800 euro aan vzw Stokpaardje, StigWa en Free Clinic. In Zoersel is het een jaarlijkse traditie dat de verkopers op de kerstmarkt een belangrijk deel van hun opbrengst cadeau doen aan een goed doel. Burgemeester Liesbeth Verstreken en OCMW-voorzitter Katrien Schryvers mochten het geld overhandigen aan de vertegenwoordigers van de betrokken initiatieven.





(KDC)