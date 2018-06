Springen en fuiven tijdens Big Bounce Festival 29 juni 2018

Op het KLJ-terrein in de Zoerselse straat De Reiger staat morgen het eerste Big Bounce Festival op het programma. De bezoekers worden getrakteerd op een streepje muziek en dertien springkastelen. De plaatselijke Chiro, KLJ, scouts en Gezinsbond slaan de handen in mekaar voor de organisatie van dit evenement.





Het is ongezien dat de drie grote Zoerselse jeugdbewegingen (en de Gezinsbond) samen iets op poten zetten. In die zin is het Big Bounce Festival een primeur. "De Landelijke Gilde riep Zoersel dit jaar uit tot 'Dorp in de kijker' en dat wilden we ook met de jeugdbewegingen extra in de verf zetten. We kozen er voor om samen een niet alledaags evenement te organiseren", zegt chiroleider Ewoud Meeusen. "Een festival met springkastelen is een keer iets anders. Kinderen én volwassenen krijgen de kans om zich al springend uit te leven. Tegenwoordig mag je als 'grote mens' gelukkig ook al eens gek doen."





Tussen de dertien ingehuurde springkastelen zitten een paar 'speciallekes'. "We voorzien bijvoorbeeld enkele hindernissenparcoursen en een springkasteel/voetbalveld", verklapt Ewoud Meeusen. "De huur van die springkastelen kost ons zo'n tweeduizend euro. Enkele gulle sponsors helpen ons om alles te bekostigen."





Het Big Bounce Festival start om 10 uur 's morgens. Springen kan tot 20 uur. Nadien is er een fuif op het zelfde terrein. Om ongevallen met beschonken feestvierders te vermijden worden de springkastelen tegen de avond wijselijk afgelaten. De toegangsprijs voor dit unieke gebeuren bedraagt vijf euro. (KDC)