Sofie (17) presenteert Iedereen Beroemd 02u36 0 Laenen Sofie werkt al bij Zoe FM en mocht gisteren presenteren in het populaire programma 'Iedereen Beroemd'. Zoersel De gemeente Zoersel kwam gisteren aan bod in het populaire tv-programma Iedereen Beroemd. In de rubriek 'Lokale Radio' mocht de piepjonge Zoe FM medewerkster Sofie Lannoy (17) een aantal items aan mekaar praten.

Iedereen Beroemd kwam vorige week langs om te filmen in Zoersel en het resultaat daarvan werd gisteravond uitgezonden. De programmamakers gingen langs op een boerderij waar buffelmelk wordt geproduceerd, bij de lokale oud-strijdersbond en bij muziekgroep Band Marginal. Sofie Lannoy van de plaatselijke radiozender Zoe FM mocht de items aankondigen.





Fantastisch

"Een fantastische ervaring", glundert Sofie, die in het dagelijkse leven nog naar de middelbare school gaat, maar in haar vrije tijd regelmatig het nieuws inleest bij Zoe FM.





"Bij de start van de opnames - die ongeveer een uur duurden - was ik heel erg zenuwachtig, maar zodra ze begonnen te filmen, viel dat weg. Ik heb er echt van genoten. In mijn omgeving werd ook heel positief gereageerd toen ze hoorden dat ik op televisie kwam."





Voor Sofie viel het allemaal zo hard mee dat ze zelfs overweegt om in de toekomst 'iets in de media' te gaan doen. "Tot voor kort had ik daar niet eens bij stil gestaan, maar nu dus wel. Het is een bijkomende optie als ik straks een studiekeuze ga maken voor het hoger onderwijs", besluit Sofie. (KDC)