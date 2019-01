Slechts één op twee woningen aangesloten op riolering in Zoersel Stabroek is dan weer de beste leerling van de klas met 98 procent Toon Verheijen Samira El Oiamari en Alfons Schryvers

11 januari 2019

15u00 0 Zoersel Amper de helft van de woningen in Zoersel is aangesloten op het rioleringsnet. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij. Stabroek is dan weer de beste leerlingen met iets meer dan 98 procent. De rioleringsgraad in Vlaanderen ligt gemiddeld op 87 procent. Europa eist dat tegen 2027 alle beken en grachten proper zijn.

87 procent gemiddeld. Een cijfer dat hoog lijkt, maar dat betekent ook dat 1 op 8 woningen in Vlaanderen niét is aangesloten op een riolering en nog loost in een gracht of waarbij het afvalwater in een septische put terechtkomt. In Zoersel bijvoorbeeld waar amper iets meer dan 50 procent blijkt aangesloten te zijn op het rioleringsnet. “Blijkbaar hebben we inderdaad een laag cijfer in de provincie Antwerpen, maar dat heeft vooral te maken met de historische achterstand in de riolering van Zoersel”, zegt burgemeester Liesbeth Verstreken. “We hebben de jongste jaren gewerkt aan de riolering en zullen dat ook blijven doen. Er zit veel in de pijplijn, maar dikwijls gaat dat om zaken die lang duren vooraleer ze uitgevoerd worden. Zo willen we in het voorjaar al een project starten in Halle en in twee deelgemeenten in Zoersel om de rioleringen te beteren.” De burgemeester heeft ook begrip voor klachten. “Mensen hebben terecht klachten over de riolering en de meesten zijn vragende partij om betere rioleringen te krijgen. Jammer genoeg is niet iedereen van dezelfde mening en wordt dat af en toe wat tegengehouden door burgers. Heel wat burgers werken de projecten rond de rioleringen tegen omdat ze een deel van hun grond niet willen afgeven. Het probleem is ook dat het veel geld kost. We zijn ook afhankelijk van subsidies.”

Primus

Primus in de klas in de noordrand van Antwerpen is de gemeente Stabroek. Een man die daar een groot aandeel in heeft is voormalige ingenieur van de gemeentelijke technische dienst Jef Steurs. De man is ondertussen met pensioen. “Als deskundige kon hij de gemeente overtuigen om meer te investeren in rioleringswerken en waterbeheersing. “Politici investeren niet graag in dingen die onder de grond zitten en de kiezer dus niet kan zien. Bovendien kosten deze ingrepen heel wat centen. Voor hetzelfde bedrag kunnen politici enkele nieuwe gemeentelijke gebouwen optrekken om nadien het traditionele lintje door te knippen en in de media te komen. Gelukkig kon ik de verschillende opeenvolgende beleidsmakers steeds overtuigen om te blijven investeren in rioleringswerken. In een periode van 12 jaar zijn alle Stabroekse riolen gekuist en ontdaan van slib. Een hele investering als je weet dat de gemeente ongeveer 150 km riolering heeft”. Rioleringsrojecten die zeker nog aan bod moeten komen zijn de Beukenlaan, Platanenlaan en Akkerstraat. Op sommige plaatsen zijn die zelfs gevaarlijk door rottende rioleringsbuizen. “Het zou mij niet verwonderen dat in de toekomst hierdoor sommige delen van de straat moeten afgesloten worden voor alle verkeer. Bovendien is het hoog tijd dat de doortocht van Hoevenen wordt aangepakt. De eerste plannen hiervoor zijn al 35 jaar oud. Onder de rijweg zit er nog steeds een zeer fragiele antieke riolering in metselwerk. Die zal het ook niet lang meer uithouden”.

Scores

Naast Stabroek scoren ook Schoten (91,42) en Brasschaat (95,73) boven het Vlaamse gemiddelde. Dat betekent dat er in acht van de elf gemeenten wel nog heel wat werk aan de winkel is. Naast Zoersel scoren immers ook Brecht (83,51), Malle (73,5), Schilde (82,13), Essen (77,33), Kalmthout (78,11), Wuustwezel (74,40) en Kapellen (86,28) net of fors onder het Vlaamse gemiddelde.