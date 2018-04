Skimmersbende slaat toe aan Q8 MAN 3.700 EURO LICHTER NA FRAUDE MET KREDIETKAART KRISTOF DE CNODDER

10 april 2018

02u36 0 Zoersel In het onbemande Q8-tankstation aan de Zoerselse Kapellei is de voorbije weken een skimmersbende actief geweest. De criminelen kopieerden er kredietkaartgegevens. Hans Schuermans uit Halle werd naar eigen zeggen dik 3.700 euro afhandig gemaakt.

Eind maart merkte Hans Schuermans op dat er iets mis was met zijn kredietkaart. Toen hij wou betalen in een winkel bleek de kaart 'tijdelijk onbeschikbaar' te zijn. "Ik vermoedde onmiddellijk dat er iets niet klopte", vertelt Schuermans. "Toen ik via de app van mijn bankinstelling mijn transacties nakeek, bleek dat vermoeden te kloppen. Ik vond maar liefst 28 transacties terug die ik nooit had uitgevoerd. Er werden onder andere op mijn kosten aankopen gedaan in Nederland, Groot-Brittannië, Italië en Estland. Die transactie in Estland gebeurde trouwens slechts een paar minuten nadat er in Nederland iets werd gekocht. Mijn kaart moest dus wel meermaals gekopieerd zijn. In totaal werd ik voor meer dan 3.700 euro opgelicht."





Schuermans deed aangifte bij de politie en trok ook zelf op onderzoek. "Volgens mij kon het niet anders dan dat de fraude aan het Q8-tankstation in Zoersel was gebeurd. Dat heb ik Q8 ook laten weten. Zij stelden zelf een onderzoek in en bevestigden me afgelopen weekend dat ze resten van skimming-apparatuur vonden in Zoersel", aldus de gedupeerde. Skimmers plaatsen soms opzetstukken op betaalautomaten waarmee ze de magneetstrip van een ingevoerde kaart kunnen aflezen en kopiëren. Door bijvoorbeeld een klein cameraatje boven het toetsenbord te plaatsen proberen ze dan weer de pincode van de bijhorende kaart te achterhalen. Al is het niet zeker dat het ook in Zoersel zo is gegaan. Intussen verklaarde Q8 het bewuste station weer veilig.





Hoe dan ook: Hans Schuermans is nu een aardige som lichter. Al kan hij zijn verloren geld wellicht (grotendeels) recupereren bij de kredietkaartmaatschappij. "Ik moet de transacties die ik niet heb begaan, formeel betwisten en dan maar hopen dat dit wordt geaccepteerd. Normaal zal ik de schade dus kunnen beperken, maar er ik word nu wel geconfronteerd met een berg administratieve rompslomp. Aangenaam is anders. Ik roep dus iedereen op om waakzaam te zijn, want het kan snel gebeurd zijn. Het kan ook haast niet anders dan dat er nog andere mensen in de val zijn gelokt."





Of er zich nog veel andere Zoerselse slachtoffers hebben gemeld bij de politie konden we gisteravond niet meer achterhalen. Het is verder onduidelijk of de politie al verdachten op het spoor is. De politie zou intussen bij Q8 wel camerabeelden hebben opgevraagd, in de hoop daar iets wijzer uit te worden.