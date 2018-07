Schryvers duwt CD&V-lijst provincie 20 juli 2018

02u41 0

Vlaams parlementslid en Zoersels OCMW-voorzitter Katrien Schryvers zal bij de komende provincieraadsverkiezingen in het arrondissement Antwerpen de lijst van CD&V duwen. Orry Van de Wauwer - eveneens een Vlaams parlementslid - krijgt de voorlaatste plaats op de christendemocratische lijst. Van de Wauwer is oorspronkelijk van Schilde afkomstig, maar woont inmiddels in Antwerpen. Eerder raakte al bekend dat uittredend gedeputeerde Ludwig Caluwé (uit Essen) lijsttrekker wordt. CD&V pleit trouwens resoluut voor het behoud van de provincies als intermediair bestuursniveau. De partij wil gaan voor een 'provincie met streken'. "In pakweg de Noorderkempen of Klein-Brabant moeten andere accenten worden gelegd", klinkt het. "En de stad Antwerpen heeft al zeker zijn specifieke uitdagingen." (KDC)