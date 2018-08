School teruggefloten voor meeting Vlaams Belang 29 augustus 2018

02u29 0 Zoersel Vlaams Belang Zoersel moet op zoek naar een nieuwe locatie voor een verkiezingsevenement op zaterdag 29 september. Normaal zouden nationale partijkopstukken Tom Van Grieken en Gerolf Annemans die dag komen spreken in een niet-nader genoemde Zoerselse school, maar die school trekt haar staart nu in en zegt het eerder afgesloten huurcontract op.

De plaatselijke schooldirectie werd gisteren teruggefloten door het overkoepelende schoolbestuur. Dat bestuur verwijst naar een Vlaams decreet uit 2003 waarin staat dat onderwijsinstellingen hun infrastructuur niet ter beschikking mogen stellen van politieke partijen. Zo kan de neutraliteit van de instelling niet in het gedrang komen. Zoersels Vlaams Belangvoorzitter en -lijsttrekker Wouter Bollansée zit vanzelfsprekend bijzonder verveeld met de zaak. "Vind een maand van tevoren nog maar eens een andere geschikte locatie", reageert Bollansée.





"Bovendien hadden wij al reclamedrukwerk laten maken met het adres van het evenement op. Die flyers kunnen we nu weggooien. De bijhorende kosten hebben we dus voor niets gemaakt. Het is trouwens 'toevallig' dat er net nu met dit decreet wordt gezwaaid, terwijl er in het verleden al andere politieke partijen evenementen organiseerden in de school in kwestie. Toen kraaide daar geen haan naar. Maar goed, we blijven niet bij de pakken zitten. De bijeenkomst met als titel 'U kiest de toekomst van Vlaanderen' zal hoe dan ook doorgaan, desnoods in een tent in mijn tuin."





(KDC)