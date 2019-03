SAVE-bord eert verongelukte Iris (16): “Onze familie zal nooit meer dezelfde zijn” Ben Conaerts

17 maart 2019

16u00 1 Zoersel Langs de Sjauwel in Zoersel werd zondagmiddag een SAVE-bord ingehuldigd ter ere van Iris Maeriën uit Kasterlee. Het meisje is daar in juli 2015 om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Ze was pas zestien.

Iris zat samen met vier andere passagiers in een wagen die bestuurd werd door een toen 20-jarige jongeman. Het regende pijpenstelen en op de E34 in Zoersel liep het mis. De bestuurder verloor de controle over het stuur en de wagen met de vijf inzittenden vloog van de weg af. Een van de jongens was op slag dood. Iris werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar aan haar verwondingen. De chauffeur werd nadien veroordeeld tot drie maanden celstraf met uitstel.

Meer dan drie jaar na het ongeval zijn de wonden voor Iris’ familie nog vers. Dat enkele weken na het proces ook Iris’ vader het leven liet, maakt het verhaal alleen maar schrijnender. De emoties waren dan ook groot toen zondagmiddag op de plaats van het fatale ongeval in Zoersel een SAVE-bord voor Iris werd onthuld. Het werd een pakkende inhuldiging, met muziek, witte ballonnen, bloemen en getuigenissen van Iris’ vrienden en familie. Onder meer haar moeder Rose en haar broer Daniël lazen teksten voor.

Je was de zon in huis. Iedereen was gek op je lieve glimlach en je zachte karakter. Rose, moeder van Iris Maeriën

“Je was de zon in huis,” aldus Rose. “Iedereen was gek op je lieve glimlach en je zachte karakter. Iedereen in je omgeving hield van jou en sloot je in zijn armen. Je stond altijd voor iedereen klaar en je ging zeker een mooie toekomst tegemoet. Je papa is het verlies nooit te boven gekomen. We hopen dat hij nu samen met jou op een betere plaats is. Onze familie zal nooit meer hetzelfde zijn zonder jou.”

Vrolijke meid

“Ik ga missen hoe speciaal onze band was”, zei Daniël. “Ook al was je twee jaar jonger, we konden over alles praten. We waren van meet af aan de beste vrienden. Je was een vrolijke meid vol met energie en met vele talenten. Maar het grootste talent was je humor. We zaten soms uren in de zetel te lachen met de domste dingen. We hadden nog zoveel plannen met elkaar. We hadden nog naar zoveel feestjes moeten gaan. We hadden naar elkaars trouwfeest moeten gaan. We hadden op elkaars kinderen moeten babysitten. Er zijn zoveel mooie momenten van ons afgepakt en dat is heel moeilijk om een plaats te geven.”

Ook burgemeester van Zoersel Liesbeth Verstreken (N-VA) en burgemeester van Kasterlee Ward Kennes (CD&V) woonden de inhuldiging bij. “Ik vind het bijzonder mooi hoe de familie van Iris de wil en de kracht heeft om het negatieve van het ongeval te overstijgen en om te zetten in iets positiefs”, aldus Verstreken. “Door dit initiatief zal Iris herdacht worden en worden de mensen ervan bewust gemaakt dat zij zelf de sleutel in handen hebben om ongevallen als deze niet meer te laten gebeuren. Het is nodig om mensen te wijzen op de grote verantwoordelijkheid tegenover elkaar. Wie voortaan langs afrit 20 rijdt in Zoersel, zal daar met dit SAVE-bord aan herinnerd worden.”

Het SAVE-bord – ‘SAVE’ staat voor ‘Samen Actief voor Veilig Verkeer’ – is een initiatief van de Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK). De vzw heeft sinds haar oprichting al meer dan 300 van zulke borden geplaatst in ons land. “Een SAVE-bord is in de eerste plaats een teken van solidariteit met de nabestaanden van het verkeersslachtoffer”, zegt Jan Meeusen van OVK. “Daarnaast heeft het ook een sensibiliserend doel: het spoort weggebruikers aan zich veilig te gedragen in het verkeer. Op de plaats van het SAVE-bord heeft immers een jongere het leven gelaten in een verkeersongeval.”