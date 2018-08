Samen 370 jaar maar snel als de bliksem FRANS, WILLY, CEES EN RIK LOPEN 4 X 100 ESTAFETTE KRISTOF DE CNODDER

06 augustus 2018

02u23 0 Zoersel Atletiekclub Apso uit Zandhoven zorgde gisteren voor een unicum. Tijdens de meeting van Sint-Niklaas nam Apso met vier 80-plussers deel aan de 4 X 100 meter estafette. "Het kranige kwartet finishte in een tijd van 1 minuut 36 seconden 45 honderdsten. "Een record in onze categorie, zeker?"

Voor zover bekend liepen in de geschiedenis van de Belgische atletiek nooit eerder vier tachtigplussers een 4 X 100 meter tijdens een officiële pistemeeting. En dus tekenden Frans Moorkens (85) uit Halle-Zoersel, Willy Florus (82) uit Lier, Cees Hoogesteger (82) uit het Nederlandse Goes en Rik Van Heymbeeck (81) uit Wuustwezel gisteren voor een primeur. De vier liepen zich op de piste van het Bontinckstadion in Sint-Niklaas de ziel uit het lijf in het shirt van atletiekclub Apso.





Frans, Willy, Cees en Rik wisten al op voorhand dat ze goud zouden pakken, wegens geen andere deelnemers in de categorie 80+. Toch gingen ze voor zichzelf tot aan het gaatje, loden hitte of niet. Openingsloper Willy - de snelste van de vier - gaf het goede voorbeeld. "Ik ben altijd iemand geweest die zich helemaal gaf", vertelt Willy. "Jaren geleden is het gebeurd dat ik na een 400 meter-wedstrijd moest overgeven van vermoeidheid. Mijn trainer verbood me om nog ooit zo diep te gaan, maar ik test mezelf toch af en toe eens graag."





"Het ging allemaal best goed", pikt ploegmaat Rik in. "Mijn stokwissel met Frans was misschien iets minder, maar het belangrijkste is dat we de stok niet lieten vallen. Vergeet ook niet dat we nooit eerder op het doorgeven van de stok hadden getraind. Het idee om in deze formatie deel te nemen in Sint-Niklaas ontstond pas vrij recent binnen de club. Normaal ben ik meer een veldloper en een man van de langere afstanden, maar deze speciale gebeurtenis wou ik toch graag meepikken."





Ook nestor Frans genoot van het unieke moment. "Ik ben tevreden over de race. De hitte heeft ons gelukkig niet té zeer gehinderd", aldus Frans, die tot zijn 65ste voetbalscheidsrechter was en zich nadien op de atletiek heeft gestort. "Of we met ons vieren in de komende weken nog andere wedstrijden op het programma hebben staan? Nee, nu komen er een reeks individuele meetings aan. Over een jaar hopen we terug in Sint-Niklaas te staan om opnieuw samen te lopen. Als ik daartegen tenminste nog niet ben begraven (lacht)."





Wereldrecord?

Met de eindtijd van 1'36''45 konden de vier vrienden best leven. "Ik neem aan dat dit een wereldrecord is?", knipoogt Nederlander Cees, die via vrienden bij Apso Zandhoven terecht kwam. Helaas voor Cees en co is dat niet zo. Vier Duitse tachtigers liepen in 2004 ooit een dikke halve minuut sneller. Een Belgisch record in de categorie 80+ bleek nog niet te bestaan, dus die officieuze besttijd mag Team Apso op zijn naam schrijven. Ter vergelijking nog dit: het 'overall' record is in handen van Jamaica en staat op 36'84.