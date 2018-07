Rustig tv-avondje, tot er plots iets voorbijglijdt KOPPEL KRIJGT SLANG VAN BUUR OP BEZOEK... DIE ZICH VERSTOPT ONDER RAAM KRISTOF DE CNODDER

19 juli 2018

02u45 0 Zoersel Yentl Van der Wee en Steven Vanden Eynden hebben dinsdagavond de schrik van hun leven beleefd. Het koppel was rustig tv aan het kijken toen plots een meterlange slang voorbijgleed. Het reptiel bleek weken geleden ontsnapt bij een buur.

Een 'verdwaalde' slang heeft eergisteren voor behoorlijk wat opschudding gezorgd in het gelijkvloerse appartement van Yentl Van der Wee en Steven Vanden Eynden in Halle-Dorp. "We zaten rond 23 uur in de zetel tv te kijken toen er plots vanuit de hall een slang de living kwam binnengekronkeld", steekt Yentl van wal. "We wisten niet wat we zagen. In eerste instantie waren we enorm geschrokken, ik ben zelfs meteen de zetel opgesprongen. We hadden geen idee of de slang giftig of gevaarlijk was, maar wilden er hoe dan ook zo snel mogelijk vanaf. Met borstels hebben we het beest buiten proberen krijgen."





"Onze poging om de slang te verdrijven, mislukte jammer genoeg", pikt Yentls vriend Steven in. "Het dier wist zichzelf in een smalle kier onder het raamkozijn te manoeuvreren (waar ze nog steeds zit, red.). Vervolgens belden we naar de politie, maar die verwees ons door naar de stichting SOS Reptiel. Die mensen wilden de slang wel komen vangen, maar zolang het beest onder het raamkozijn zit, kunnen ze natuurlijk ook niets doen. Aangezien het niet meteen onze bedoeling is om het raam uit te breken, is het dus wachten tot de slang zelf uit haar schuilplaats komt. Dinsdagnacht waren we nog altijd niet gerust in de zaak en daarom zijn we maar bij Yentls ouders gaan slapen."





Het verhaal van de slang verspreidde zich gisteren via Facebook en al snel meldde de eigenaar van het reptiel zich bij het koppel. Het gaat om iemand die twee huizen verder woont. De man verzekerde dat het om een niet-giftige korenslang gaat en excuseerde zich uitvoerig. "Eigenlijk is de slang van een vriend, maar hij mocht ze niet houden van zijn ouders", zegt de buur, die liever anoniem blijft. "Omdat ik al twee slangen had, nam ik ze in huis. Het exemplaar van mijn vriend ontsnapte al weken geleden, al begrijp ik niet hoe dit kon gebeuren, want de kooi was afgesloten."





Persoonlijk vangen

Blijft de vraag waarom de slangenoppasser de ontsnapping nooit meldde aan politie of buren. "Tja, ik dacht dat de slang nog steeds ergens bij mij in huis zat", stamelt de man.





"Het verbaast me dat ze nu iets verderop opdook. Vermoedelijk zal de slang wel uit eigen beweging naar buiten treden wanneer ze honger of dorst krijgt. Als dat gebeurt, zal ik ze persoonlijk komen vangen."