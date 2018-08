Rookontwikkeling 13 augustus 2018

De hulpdiensten werden zaterdagmiddag opgeroepen voor een brandmelding in de serviceflats aan de Kapellei. Er was een melding van rookontwikkeling. Uit voorzorg werden enkele bewoners geëvacueerd, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig te zijn. Na verluchting van de kamer was het euvel opgelost. (VTT)