Roofing schooldak wordt vernieuwd 31 augustus 2018

De gemeente Zoersel gaat zo'n 70.000 euro investeren in de vernieuwing van twee daken van gemeentelijke basisschool De Kiekeboes, in de Kerkstraat. "Een achterbouw en de turnzaal krijgen extra isolatie en een nieuwe roofinglaag", legt schepen van Gebouwen Luc Kennis (CD&V) uit. "Door deze maatregelen moet het energieverbruik van de school verlaagd worden." Het is nog niet duidelijk wanneer de werken exact zullen worden uitgevoerd. (KDC)