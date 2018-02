Rioleringswerken in Achterstraat 24 februari 2018

Van maandag 26 tot en met woensdag 28 februari zijn er rioleringswerken in de Zoerselse Achterstraat. Ter hoogte van huisnummer 47 moet de weg daarvoor volledig worden afgesloten. De kleuterschool van Beuk & Noot en sporthal Amigo's Arena zullen bijgevolg niet bereikbaar zijn via de rotonde Zoerselsesteenweg/Achterstraat/Medelaar. Gedurende de werken is de bijhorende parking uitzonderlijk wel te bereiken via de uitrit. (KDC)