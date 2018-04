Renovatie Hallehof is (bijna) rond KASTEEL VORMT ZATERDAG DECOR VOOR TROUWBEURS KRISTOF DE CNODDER

25 april 2018

02u39 0 Zoersel Na maanden van renoveren heeft kasteel Hallehof in Halle-Zoersel stilaan zijn oude grandeur terug. Het ondernemerskoppel dat het pand eind vorig jaar in erfpacht nam, gaf het een geslaagde opknapbeurt. Nu zaterdag vormt het 'new look' Hallehof overigens het decor voor trouwbeurs 'The One'.

In oktober 2017 raakte bekend dat de gemeente Zoersel het uit 1902 daterende kasteel Hallehof voor dertig jaar in erfpacht had gegeven aan ondernemerskoppel Edwin Erkeland en Vesela Subotic. De erfpachters spaarden kosten noch moeite om het uitgeleefde gebouw opnieuw in ere te herstellen. Vandaag is die renovatie zo goed als klaar.





"Het is te zeggen: boven, waar we sinds enkele maanden met ons gezin wonen, is er nog aardig wat werk. Maar beneden, waar we onze luxe-interieurzaak Creativity Design onderbrengen, staan de meeste dingen al op punt", vertelt Vesela Subotic. "Er is hier het afgelopen half jaar heel wat werk verricht. Zo werden overal nieuwe plafonds gestoken, werden de muren opnieuw bekleed en de houten vloeren grondig afgeschuurd. Tot twaalf keer toe werd de vloer behandeld. Nu ziet hij er als nieuw uit."





Het resultaat mag gezien worden. De twee harnassen in de inkomhal maken het verhaal af. Naast Creativity Design komt er trouwens nog een tweede zaak in het Hallehof: Vesela's dochter Tara Manevska gaat er samen met vriendin Soumaya El Otmani trouwjurken van het chique Elisabeth Swann-label verkopen.





Trouwbeurs

"We hebben een aparte ruimte waar we ons cliënteel kunnen ontvangen", zeggen Tara en Soumaya. "We volgden allebei een mode-opleiding en kunnen zelf jurken ontwerpen."





Monumentendag

In het verlengde daarvan vindt er zaterdagavond een trouwbeurs met een dertiental standhouders plaats in het Hallehof. Die beurs is het lanceringsmoment voor de zaak van Tara en Soumaya. Eind mei volgt de officiële opening. Ook wie geen klant is bij één van de twee nieuwe ondernemingen in het kasteel, zal af en toe een blik kunnen werpen in het historische pand.





"Minstens één dag per jaar, in principe op Open Monumentendag, gooien we de deuren open voor het grote publiek", belooft Vesela. "En verder kan ik verklappen dat er met het gemeentebestuur onderhandelingen lopen om de vroegere raadzaal opnieuw beschikbaar te stellen voor huwelijksceremonies. We hebben van in het begin gezegd dat we ons niet zomaar willen afsluiten van de gemeenschap rondom ons."





Meer info over de trouwbeurs van komend weekend kan u vinden op www.theonewedding.be