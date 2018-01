Reisbureau beticht van oplichting POLITIE NOTEERT ELF KLACHTEN TEGEN TRAVEL-ID KRISTOF DE CNODDER & TOON VERHEIJEN

30 januari 2018

02u40 0 Zoersel Bij de politiezone Voorkempen zijn recent elf klachten binnen gelopen tegen de zaakvoerster van reisbureau Travel-ID uit Sint-Antonius Zoersel. Annick K. wordt er van verdacht een aantal klanten te hebben opgelicht bij het boeken van een reis. Ook touroperator Tui voelt zich gedupeerd en overweegt naar de politie te stappen.

Gisteren lekte uit dat de politie Voorkempen sinds eind vorig jaar elf klachten noteerde tegen de zaakvoerster van Travel-ID, een reisbureau aan de Zoerselse Handelslei. Eén van de mensen die naar de politie stapte is Martine Moelans uit Halle-Zoersel. Haar ouders werden in het ootje genomen toen ze eind vorig jaar een reis met touroperator Tui naar het Spaanse Torremolinos boekten bij Travel-ID.





"In oktober betaalde mijn vader een voorschot aan Travel-ID. Half december betaalde hij de rest van het verschuldigde bedrag", opent Moelans. "Toen mijn ouders een week voor hun vertrek nog steeds geen reisdocumenten hadden ontvangen, probeerden ze contact op te nemen met het reisbureau, maar dat bleek plots gesloten en de uitbaatster was onbereikbaar."





996 euro bijbetaald

Martine Moelans nam vervolgens namens haar ouders rechtstreeks contact met Tui. Toen bleek dat Tui wel het voorschot had ontvangen van de familie Moelans, maar niet het restbedrag. "Bij Travel-ID had men er ook alles aan gedaan om te vermijden dat Tui mijn ouders kon bereiken. Zo gaf het reisbureau een foutief mailadres en telefoonnummer door aan Tui", zucht Moelans. "Pogingen van Tui om mijn ouders te contacteren waren daardoor mislukt."





De voor de hand liggende conclusie is dus dat er geld is blijven kleven aan de handen van Annick K. En de familie Moelans stond niet alleen, want nog tien andere mensen dienden klacht in. "Mijn ouders zijn intussen naar Torremolinos, maar ze hebben daarvoor wel nog 996 euro moeten bijbetalen aan Tui", gaat Martine Moelans verder. "Ik vernam intussen dat andere mensen nog meer geld kwijt zijn. Gelukkig deed Tui wel nog een geste. Mijn ouders kregen een aankoopbon voor hetzelfde bedrag dat ze extra moesten betalen. Op die manier is dus Tui ook een gedupeerde partij."





Politie-onderzoek

"Omdat wij dit zo vervelend vonden voor onze klanten deden wij een commerciële geste, hoewel wij zelf geen enkele schuld treffen in dit verhaal", klinkt het bij Tui. "Het is immers een derde partij die deze situatie veroorzaakte. We zijn de zaak verder aan het onderzoeken en overwegen sterk om zelf ook naar de politie te stappen." De politie laat intussen weten dat men de zaak ernstig neemt en men met een onderzoek is gestart.





Van de kant van Annick K. bleef het gisteren oorverdovend stil. Haar reisbureau bleek nog steeds gesloten en onze telefoon werd niet beantwoord. Via Facebook liet de reisagente wel even van zich horen. "We hebben enkele administratieve dingen die terug in orde moeten worden gebracht", schreef Annick K. "Daardoor zullen we nog even gesloten zijn. Ik ben reisagent in hart en nieren en doe deze job al vijftien jaar met hart en ziel."