Politie pakt inbrekers op dankzij alerte buurtbewoner Toon Verheijen

12 november 2018

18u20 0 Zoersel Twee dieven hebben zondagnacht proberen in te breken in een auto aan de Handelslei in Zoersel. De politie kon twee verdachten oppakken. Hun wagen is in beslag genomen.

Een buurtbewoner werd in de nacht van zondag op maandag ‘s nachts wakker en zag op de beelden van de camerabewaking een wagen stoppen voor de deur. Het ging om een donkerkleurige Audi. Een van de inzittenden stapte uit en ging in de wagen van de buurtbewoner kijken en daarna ook in de wagen van de buren. Toen het alarm van die laatste in werking trad, sloegen de twee mannen op de vlucht. Ze reden weg in de richting van Schilde.

Dankzij een goede beschrijving kon de politie de verdachte wagen met Nederlandse nummerplaat tegenhouden op de Turnhoutsebaan. De wagen werd in beslag genomen en de twee mannen werden opgepakt voor verder onderzoek. Ze zijn allebei gekend bij de politie.