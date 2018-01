Patrick Debaere wint cultuurprijs 23 januari 2018

De jaarlijkse cultuurprijs van de gemeente Zoersel werd onlangs uitgereikt aan de 71-jarige Patrick Debaere. De ingeweken West-Vlaming is al lang voorzitter van de vzw Toerisme Zoersel en was één van de stuwende krachten achter de renovatie van het Zoerselse Lindepaviljoen. Ook bij het traditionele kerstspel in gehucht Einhoven speelt Debaere een belangrijke rol. Verder stond Debaere mee aan de wieg van het intergemeentelijke toeristische samenwerkingsverband Land van Playsantiën. (KDC)