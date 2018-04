Pas gebouwd en al met graffiti beklad VANDALEN BESPUITEN GEVELS VAN 19 HUIZEN IN NIEUWBOUWPROJECT SANDER BRAL & KRISTOF DE CNODDER

13 april 2018

02u21 0 Zoersel Drama voor de toekomstige bewoners van woonproject Het Klooster in Zoersel. Minstens 19 van de net opgetrokken sociale woningen werden door vandalen beklad met graffitiverf. "Dat maakt ons enorm kwaad", klinkt het bij het OCMW. "Hopelijk kan het politieonderzoek iets opleveren en kunnen de daders opdraaien voor de kosten."

Al zeker 19 sociale woningen aan de Irislaan, de Kloostertuin en het Klaverpad in de wijk Het Klooster in Zoersel zijn dinsdagnacht of woensdag beklad door vandalen. De arbeiders van Hertsens die instaan voor de straatwerken tussen de net opgetrokken woningen, keken erg verbaasd op toen ze gisterochtend overal gelijkaardige zwarte graffititekeningen terugvonden op de huizen. "We zijn hier al een hele tijd bezig met de rioleringen, nutsvoorzieningen en wegenwerken", zegt de ploegbaas.





"Deze ochtend merkten we plotseling op dat tientallen ramen en houten wanden beklad waren met zwarte tekeningen. De verf op het glas kan makkelijk verwijderd worden maar voor de houten wanden is dat een heel ander verhaal. Die waren nog niet gelakt waardoor de graffiti in de poriën van het hout is gedrongen. Wellicht moet dat allemaal vervangen worden. Wie dit gedaan zou hebben? Kwajongens zeker? Die niks beters te doen hebben tijdens de paasvakantie."





Kwaad

OCMW-voorzitter Katrien Schryvers (CD&V) is niet te spreken over het voorval. "Onze gemeente zet al jaren in op betaalbaar wonen", zucht ze. "Daarom hebben we de sociale huisvestingsmaatschappijen Arro en De Voorkempen ingeschakeld om dit project met 40 sociale woningen te ontwikkelen. Als ik dan zie hoe die vandalen hier tekeer zijn gegaan, maakt me dat heel erg kwaad. Het schoonmaken kost enkel maar tijd en geld. Waarom vindt iemand het nodig om zulke beschadigingen aan te brengen? Ik kan enkel hopen dat de daders gevat worden zodat zij zich kunnen verantwoorden en opdraaien voor de kosten."





Nog slachtoffers?

De lokale recherche van de politiezone Voorkempen bevestigt de feiten en is een onderzoek gestart. "Wij hebben op dit moment weet van negentien beschadigde huurwoningen", zegt Peter Muyshondt van de politie. "Omdat nog niet elk gebouw verkocht is en we nog niet alle eigenaars hebben kunnen identificeren, kunnen er mogelijks nog meer gevallen bijkomen. Er deden zich recent alleszins geen gelijkaardige feiten voor in de regio."





Naast de sociale woningen voorziet het woonproject ook 45 betaalbare bouwgronden. De meeste van de koopwoningen zijn intussen verkocht maar er zijn nog maar enkelingen in hun huis ingetrokken.