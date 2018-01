Pakkend afscheid voor slachtoffer gasontploffing op Paardenmarkt 24 januari 2018

02u49 0 Zoersel In de Sint-Martinuskerk in Halle-Zoersel werd massaal afscheid genomen van Paul Van Laerhoven. Paul overleed toen zijn appartement volledig vernield werd door een gasontploffing op de Antwerpse Paardenmarkt vorige week.

Vrienden, collega's en familie omschreven Paul als een man die altijd vreugde bracht. "Wie zal onze glazen vullen tijdens een van de zovele feestjes? Je kwam altijd te laat, maar je was wel de persoon die er altijd was. Ongeacht of je nu een drukke agenda had of niet," klonk het bij zijn vrienden, die allemaal samen naar voren traden. Door zijn collega's werd hij geroemd omwille van zijn expertise over bloemen en planten. "Specialisten kwamen bij jou te rade voor een tweede opinie. Altijd stond je klaar met jouw raad. Wij verliezen niet alleen een goeie collega maar ook een erg goede vriend."





Op het einde van de misviering nam zijn levenspartner Frédéric het woord. Hij bedankte uitdrukkelijk de hulpdiensten die massaal ter plaatse kwamen na de ramp. "Ik wil ook graag Slachtofferhulp bedanken voor hun goede zorgen en ook Antwerps burgemeester Bart De Wever voor het constructieve gesprek dat we hebben gehad na de gebeurtenissen. Tegelijk mogen we ook de andere slachtoffers niet vergeten. Ook aan hen moeten we denken."





Zijn laatse woorden richtte Frédéric tot zijn partner Paul.





"Vorige week stierf een deel van mij. Onze toekomstplannen vielen in een fractie van een seconde in het water. Niets zal nog hetzelfde zijn en bij alles wat ik doe, zal ik aan jou denken. Bedankt voor de vele mooie jaren samen. Je was mijn liefde, mijn alles en ik kijk uit naar de dag dat wij weer samen kunnen zijn." (ADA)