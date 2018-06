Paden Hallehof worden verbeterd 28 juni 2018

De wandelpaden in kasteelpark Hallehof in Halle-Zoersel krijgen een grondige opknapbeurt. Het gemeentebestuur heeft daarvoor een som van 80 000 euro uitgetrokken. "De paden zijn er niet al te best meer aan toe en dus moest er iets gebeuren", zegt bevoegd schepen Danny Van de Velde (N-VA). "Het grootste probleem is dat de paden nu nog lager liggen dan het maaiveld en dat maakt dat er vaak water op staat. Daarom gaan we nu alles twintig centimeter laten ophogen. De onderlaag zal bestaan uit gebroken beton en de bovenlaag uit porfier." De 'ringweg' aan de kant van de Liersebaan wordt normaal nog dit najaar onder handen genomen, die aan de Eikenlaan in 2019. "Praktisch is het niet realiseerbaar om de hele ringweg nog voor de winter klaar te krijgen. Bovendien willen we dat er te allen tijden ten minste een deel van het park toegankelijk blijft voor het publiek", verklaart schepen Van de Velde. (KDC)