OverHal blijft zich verzetten tegen concept dorpszaal 28 juni 2018

Burgerbeweging OverHal heeft nog eens van zich laten horen tijdens de gemeenteraadszitting van Zoersel. Een delegatie van OverHal uitte haar ongenoegen over het concept en de inplanting van een nieuwe dorpszaal in deelgemeente Halle.





Met enkele spandoeken in de hand maakten de mensen van OverHal hun onvrede duidelijk. "De locatie die de gemeente uitkoos - in de Halse pastorijtuin - is volgens ons niet geschikt", herhaalde OverHal een eerder standpunt. "Op deze manier dreigt een mooi stukje groen in het dorpscentrum te verdwijnen. Verder stellen we ons vragen bij het feit dat de toiletten - op één mindervalidentoilet na - ondergronds komen. Qua toegankelijkheid kan dat beter."





Volgens het gemeentebestuur is er geprobeerd om binnen het budget maximaal rekening te houden met de wensen van de potentiële gebruikers. De voorgelegde plannen werden dan ook goedgekeurd door de fracties van N-VA, CD&V en Open Vld. Vlaams Belang en N-VA stemden tegen. De gemeente heeft ongeveer anderhalf miljoen euro opzij staan voor de realisatie van het project.





(KDC)