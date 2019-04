Oud gemeentehuis Zoersel te koop voor 260.000 euro Toon Verheijen

19 april 2019

16u29 2 Zoersel De gemeente Zoersel gaat het oude gemeentehuis aan Dorp 38 verkopen. De vraagprijs is vastgesteld op 260.000 euro.

Het gebouw kwam in 1949 in handen van de gemeente en het OCMW, maar na de fusie van de drie deelgemeenten en het verhuis van de diensten naar het kasteel in Halle en het Bethaniënhuis, stond het gebouw even leeg maar het kreeg uiteindelijk een invulling als noodwoning en doorgangswoning en later opvangplaats voor asielzoekers. “De verkoop van het gebouw stond al langer op de planning”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “Het werd echter uitgesteld door de tijdelijke nood aan extra opvang tijdens de vluchtelingencrisis. Omdat de opvangcapaciteit teruggeschroefd werd, staat het gebouw terug leeg. Daarom gaan we het nu wel effectief verkopen. We hebben er toch geen bestemming voor.”

Biedingen moeten in gesloten omslag binnengebracht worden bij het notariaat Nouwkens & Portier aan de Antwerpsesteen 93 in Malle met uiterlijke poststempeldatum van 16 mei. De minimumprijs werd door de gemeenteraad vastgelegd op 260.000 euro. Wie een bod heeft uitgebracht, is welkom op 22 mei om 16.30 uur.