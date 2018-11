Opnieuw stoelendans voor twee goede doelen Kristof De Cnodder

21 november 2018

Net als vorig jaar wordt er ook nu weer een ‘Stoelendans for Life’ georganiseerd in Halle-Zoersel. Wie wil deelnemen kan nu zondag tussen 14 en 17 uur terecht op sportveld Den Bremberg. De opbrengst van het evenement gaat naar Music for Life, de jaarlijkse actie voor het goede doel van Studio Brussel.

Bij een stoelendans hoort natuurlijk muziek en die wordt verzorgd door dj Teun. Deelname kost drie euro per persoon. Supporters kunnen ook iets komen eten of drinken in één van de vele kraampjes die er worden opgesteld. Verschillende lokale verenigingen - zoals de KLJ, scouts, KFC Halle, JNM Voorkempen en Circusateljee Spelati - staan mee in voor de organisatie.

Tijdens de eerste editie van Stoelendans for Life in Halle daagden maar liefst driehonderd dansers op. De organisatoren hopen dit succes te kunnen evenaren. Via Music for Life krijgen Natuurpunt en de Zoerselse zorginstelling Monnikenheide elk hun deel van de winst.