Opnieuw kerstspel in openlucht in Einhoven

17 december 2018

15u51 0 Zoersel Aanstaande vrijdag is het weer tijd voor een jaarlijkse kersttraditie op Einhoven, namelijk een kerstspel in openlucht. De 29ste editie wordt een opvoering van een authentiek Zoersels kerstverhaal: ‘Het Laatste Sacrament’.

Vanaf vrijdag 21 december kan je een nieuw kerstspel met een echt Zoersels verhaal aanschouwen. De organisatoren hebben hard hun best gedaan om hun dorp in de kijker te zetten en het verhaal zo authentiek mogelijk te maken.

Jos Peeters, een acteur die in de laatste tien edities van het kerstspel heeft meegespeeld, zegt dat ze een aantal ouderen van het dorp bij elkaar hebben gezet en hen hebben gevraagd om verhalen te vertellen. Deze vertellingen werden dan gebundeld in een uniek kerstspel. “Het kerstspel is gebaseerd op waargebeurde verhalen”, zegt Jos.

Het kerstspel geeft dus een realistisch beeld van wat zich afspeelde in Einhoven op het einde van de tweede wereldoorlog. Het stuk heeft twee rode draden en draait om menselijke verhalen en verwikkelingen tussen het volk en de soldaten. “Je kan wel zeggen dat het verhaal wat drama heeft, maar bepaalde zaken zijn ook gewoon ludiek”, licht Jos toe. “Het kerstspel is ontspannend.”

Stal

Elk jaar opnieuw trekt het kerstspel aardig wat volk. Ook dit jaar wordt veel publiek verwacht. “Alleen al voor de pakkende sfeer op die koude winteravonden, aan een stal tussen de boerderijen van Einhoven, loont het de moeite om naar Einhoven af te zakken”, klinkt het online. “De mooie verhalen van het kerstspel en het napraten in de verwarmde tent doen de rest.”

Door de grote populariteit zijn er ook meerdere speelavonden: 21 december, 22 december, 23 december, 26 december en 27 december.

Locatie: Gehucht Einhoven in Zoersel aan de kerststal.

Meer informatie: www.toerismezoersel.be