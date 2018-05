Openluchtconcerten op drie locaties 03 mei 2018

02u53 0

Onder de noemer 'Zoersel vol-koren' vinden komende zondag 6 mei op drie verschillende plaatsen in Zoersel tuinconcerten plaats. In het Zoerselhof (Zoerselhofdreef 40) treedt koor Canzoenia op, in psychiatrisch centrum Bethanië (Handelslei 167) geeft een gelegenheidskoor het beste van zichzelf en aan Driesheide 90 komt koor Cantemus Novum langs. Op de eerste twee locaties wordt het concert ook nog eens gekoppeld aan een tentoonstelling met beeldende kunst. Tussen 14 en 17 uur is het publiek welkom op de verschillende locaties. De toegang is gratis. (KDC)