Opendeurdag kasteel Hallehof 23 mei 2018

02u47 0

Op zondag 27 mei (tussen 14 en 17 uur) zet kasteel Hallehof in Halle-Zoersel de deuren open voor het grote publiek. Het kasteel werd recent in erfpacht gegeven aan particulieren en die hebben het de voorbije maanden grondig gerenoveerd. Het resultaat kan u nu dus gratis komen bekijken. Het Hallehof heeft vroeger nog jarenlang dienst gedaan als gemeentehuis. Nu word het opnieuw bewoond. Beneden is er een exclusieve interieurwinkel. (KDC)